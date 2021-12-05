الدنمارك.. "ارتفاع مقلق" بإصابات أوميكرون مع رصد عشرات الحالات

أربيل (كوردستان 24)- قالت السلطات الصحية الدنماركية اليوم الأحد إن عدد الاصابات المؤكدة بالمتحورة الجديدة أوميكرون من فيروس كورونا ارتفع إلى 183 حالة.

اقتصر عدد الإصابات المؤكدة في الدنمارك، حتى يوم الجمعة، على 18 إضافة الى 42 حالة غير مؤكدة، بحسب معطيات معهد "اس اس آي" العام، ما يعني أن العدد ازداد على الاقل بواقع ثلاثة أضعاف خلال 48 ساعة.

وأحصى المركز الاوروبي لمراقبة الامراض والوقاية منها 182 اصابة بأوميكرون في مختلف انحاء الاتحاد الاوروبي، إضافة الى النروج وايسلندا.

وتمتاز الدنمارك عن بقية الدول الاوروبية بانها الاكثر تطورا وسرعة على صعيد رصد الاصابات، من دون ان يعني ذلك أن الوباء يتفشى على اراضيها بسرعة أكبر.