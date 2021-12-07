أمن

هجوم صاروخي يستهدف قوات البيشمركة في محور بردي

انطلقت معظم الهجمات السابقة من المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً وهي أراضٍ مترامية الأطراف تفصل بين البيشمركة والقوات العراقية
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کوردستان البيشمركة آلتون كوبري بردي كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مساء اليوم الثلاثاء بسقوط عدد من صواريخ الكاتيوشا على قوات البيشمركة في محور بردي (آلتون كوبري).

وقال نائب قائد محور بردي سيد بيستون في تصريح لكوردستان 24، إن الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة تعرضت في الساعة 07:20 دقيقة بالتوقيت المحلي إلى هجوم بـ"ستة صواريخ كاتيوشا" في المحور الواقع إلى الشمال الغربي من كركوك.

وأضاف أن الهجوم لم يوقع أي خسائر بشرية أو أضرار.

وأشار إلى أن أحد الصواريخ سقط قرب قرية (كرتكه)، فيما سقط الآخر في منطقة خالية تتبع منطقة (شيراوه) حيث يقع أحد أفواج البيشمركة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

إلى ذلك، قائد في البيشمركة لكوردستان 24، إن صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت البيشمركة انطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش العراقي والحشد الشعبي.

وأوضح قائد اللواء العاشر في قوات البيشمركة بابير شيخ وساني أن صاروخين اثنين انفجرا، بينما سقطت أربعة صواريخ دون أن تنفجر.

وتابع "ليس من الواضح أن يكون الهجوم قد نفذه داعش".

وتعرضت البيشمركة في المنطقة ذاتها ومناطق أخرى، طيلة الأيام القليلة الماضية، سلسلة هجمات شنها داعش وأسفرت عن شهداء وجرحى في صفوف القوات الكوردية.

وانطلقت معظم هجمات داعش من المناطق التي تشهد فراغاً أمنياً، وهي أراضٍ مترامية الأطراف تفصل بين البيشمركة والقوات العراقية على امتداد المناطق المتنازع عليها.

وسبق أن هاجمت فصائل شيعية تابعة للحشد الشعبي مواقع البيشمركة في مناطق عديدة بما في ذلك محيط بردي (آلتون كوبري).

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