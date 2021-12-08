انطلاق عملية عسكرية مشتركة للبيشمركة والجيش العراقي ضد داعش

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة البيشمركة اليوم الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش ضد تنظيم داعش في منطقة كرمسير.

وتشارك في العملية قوات الاسناد 2، والكوماندو، والفرقة الذهبية وقوات سوات، فيما يساند طيران الجيش القوات في العملية المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان ان قوات البيشمركة بدأت بعملية برية في منطقة كرمسير لملاحقة فلول تنظيم داعش، والقضاء على معقل الارهابيين في المناطق الامنية المشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وأوضحت وزارة البشمركة في بيانها أن العملية العسكرية ستستمر حتى تطهير المنطقة بالكامل، حيث ستجري العمليات ضمن الإطار المتفق عليه سابقا بين البيشمركة والجيش العراقي.