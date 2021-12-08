الصحة العالمية: "أوميكرون" "ليست أكثر خطورة" من سابقاتها واللقاحات "فعالة" ضدها

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين أن متحورة أوميكرون لم تظهر" أي زيادة في الخطورة" مؤكدا أن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

وشدد المسؤول الأممي أنه ما من سبب للتشكيك بفاعلية اللقاحات في الحماية من الإصابات الحادة بأوميكرون. ويتوافق هذا الموقع مع رأي كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي الذي أكد المؤشرات الأولية تدل على أن أوميكرون ليست أسوأ من سابقاتها بل قد تكون أخف.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين "ليس هناك أي سبب" للتشكيك بفاعلية اللقاحات المتوافرة راهنا ضد فيروس كورونا في الحماية من الإصابات الحادة بأوميكرون مضيفا أنه لم يتم تسجيل أي "زيادة في الخطورة" بسبب المتحورة بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

وقال مايكل راين في لقاء مع وكالة الأنباء الفرنسية "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك" مع أوميكرون، مشددا في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف هذا الطبيب الذي نادرا ما يجري مقابلات صحافية فردية أن "السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في أفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف" بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس.

غير أن المسؤول الكبير في المنظمة الأممية دعا إلى الحذر في التعامل مع هذه البيانات لأن المتحورة الجديدة لم ترصد سوى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر من قبل سلطات جنوب أفريقيا وقد سجل وجودها بعد ذلك في عشرات البلدان.