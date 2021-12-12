عشرات القتلى جراء أعاصير مدمرة في أمريكا وبايدن يصف الوضع "بمأساة تفوق التصور"

أربيل (كوردستان 24)- لقي نحو 78 شخصا على الأقل مصرعهم في خمس ولايات أمريكية جراء أعاصير مدمرة اجتاحت وسط وجنوب الولايات المتحدة، فيما اعتبر الرئيس جو بايدن أن الأعاصير تشكل "مأساة تفوق التصور".

وأحصي نحو 70 قتيلا في ولاية كنتاكي وحدها، فيما قضى ثلاثة أشخاص في ولاية تينيسي وشخصان في أركسناو بحسب مسؤولين ووسائل الإعلام المحلية.

وقضى أيضا شخصان في إيلينوي جراء انهيار مستودع لشركة امازون، فيما سجلت وفاة واحدة على الاقل في ميزوري.

وقال حاكم كنتاكي إندي بيشير في مؤتمر صحافي "كنا شبه متأكدين أننا سنخسر أكثر من خمسين (من سكان الولاية). وأنا متأكد راهنا أن هذا العدد يتجاوز سبعين، وقد يتجاوز مئة بحلول نهاية اليوم".

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة.

ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي من جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومتر.

واعتبرت مدينة مايفيلد التي تضم عشرة آلاف نسمة الاكثر تضررا في الولاية.

وضربت عاصفة مستودعا كبيرا لشركة أمازون في ولاية إيلينوي كان داخله قرابة مئة موظف، وفق وسائل إعلام محلية.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت أن الأعاصير التي خلفت عشرات القتلى في وسط الولايات المتحدة تشكل "مأساة تفوق التصور".

وأوضح بايدن عبر تويتر أنه اطلع على آخر التطورات الميدانية، مضيفا "نعمل مع حكام (الولايات) لضمان توافر ما هو ضروري لنا للبحث عن ناجين".

وكان أطول إعصار أمريكي تم تتبعه على الإطلاق هو عاصفة امتدت 219 ميلاً في ولاية ميسوري في عام 1925. وحصدت أرواح 695 شخصًا.

وبذل مئات المسؤولين جهودا طوال الليل حتى ساعة مبكرة السبت، لإنقاذ الموظفين في المنشأة في إيلينوي والتي سُوي ثلثها بالأرض. وكان الموظفون في دوام ليلي لتسليم طلبيات قبل أعياد الميلاد.