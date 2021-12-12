الإمارات تستقبل أول رئيس وزراء إسرائيلي في تاريخها

أربيل (كوردستان 24)- وصل نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة مساء الأحد في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

وبحسب وسائل إعلامية فقد إن وصل بينيت إلى أبو ظبي مساء الأحد، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الإمارات حول الزيارة.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هذه الزيارة "تاريخية" و"الاولى من نوعها".

وقال بينيت قبل استقلاله الطائرة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب إن "الزيارة تهدف إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات".

وتعد الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيراً المغرب.

وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات أواخر حزيران يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة للدولة العبرية في الخليج.