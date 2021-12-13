صحة وبیئة

الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" ينتشر أسرع من "دلتا" واللقاحات أقل فاعلية أمامه

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أفادت منظمة الصحة العالمية أنه من المرجح أن ينتشر المتحور "أوميكرون" أكثر من نظيره دلتا، وأن يتسبب في أعراض أقل حدة مما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه. وأكدت المنظمة أنه تم رصد المتحور "أوميكرون"  في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها.

وأكدت المنظمة يوم الأحد، أن المتحور أوميكرون تم رصدها في 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها مؤخراً.

وذكرت أن أوميكرون يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا، المسؤول حالياً عن معظم الإصابات في العالم. ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا في جنوب أفريقيا فحسب، بل في المملكة المتحدة كذلك، حيث تسود المتحور دلتا.

وليس بإمكان منظمة الصحة العالمية حتى الآن - بسبب نقص البيانات الكافية - معرفة ما إذا كان معدل التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة أن أوميكرون "يفلت من المناعة، أو يستغل قابلية الانتقال العالية الكامنة، أو أنها مزيج من الاثنين".

وتوقعت المنظمة "أن يتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي".

 

 

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