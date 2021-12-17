سیاسة

"شبيبة الثورة" تهاجم احتفالا بيوم العلم وتُحرق مقرا للمجلس الكوردي في الدرباسية

author_image سوار أحمد
سوریا المجلس الوطني الكوردي الدرباسية حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قامت منظمة "شبيبة الثورة" التابعة لحزب العمال الكوردستاني بالهجوم على احتفال أقامه المجلس الوطني الكوردي في الدرباسية حيث قاموا بإحراق المقر والاعتداء بالضرب على عضو في المجلس.

وقامت مجموعة تابعة لـ"شبيبة الثورة" بالهجوم على الاحتفالية التي أقامها مجلس محلية الدرباسية للمجلس الوطني الكوردي وإحراق مكتب المجلس.

كما قاموا بالاعتداء بالضرب على عضو مجلس محلية الدرباسية للمجلس الوطني الكوردي نظام الدين عليكو وشخصين آخرين بينهم امرأة.

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