سیاسة

أحمد تورك: أتمنى أن يلعب إقليم كوردستان دوراً في استئناف عملية السلام بتركيا

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أوميد خوشناو- أحمد تورك
أوميد خوشناو- أحمد تورك
کوردستان أحمد تورك

أربيل (كوردستان 24)- التقى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، بالسياسي الكوردي أحمد تورك وذلك في إطار زيارة وفدٍ من إقليم كوردستان إلى مدينة ديار بكر التركية للمشاركة في النسخة الـ 15 من معرض ميزوبوتاميا.

وبحسب بيانٍ صادر عن محافظ أربيل، نقل أحمد تورك خلال اللقاء تحياته وتقديره للرئيس بارزاني ورئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة إقليم كوردستان.

معرباً في الوقت ذاته، عن أمله في أن يلعب الإقليم دوراً أساسياً في استئناف عملية السلام في تركيا، خاصةً بعد أن أظهرت الانتخابات البلدية الأخيرة الإرادة الحقيقية للشعب التركي.

وقال تورك: ينبغي على الحكومة التركية أخذ زمام المبادرة للمصالحة من خلال إطلاق سراح السجناء السياسيين واستئناف محادثات السلام دون قيدٍ أو شرط.

من جانبه، هنأ محافظ أربيل أحمد تورك ورؤساء البلديات الآخرين وتمنى لهم التوفيق في مهامهم.

وأكد أن الرئيس بارزاني يؤكد دائماً على عملية السلام واستمرار المفاوضات، وحكومة إقليم كوردستان كعامل استقرار وجزء من الحل بنفس الطريقة.

ولفت خوشناو  إلى أن الحل السلمي "مطلب مشروع ويجب أن يحظى بدعم كافة الأطراف السياسية"، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان "مستعدة لأي خطوة من هذا القبيل".

 

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