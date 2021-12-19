سیاسة

الهام أحمد: دور موسكو في محاولات تطوير الحوار مع دمشق لم يأتِ بنتائج

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ان الدور الروسي في محاولات تطوير الحوار مع الحكومة السورية، لم يأتِ بنتائج حتى الآن.

وجاءت تصريحات أحمد يوم السبت، خلال اجتماع سنوي لمجلس سوريا الديمقراطية.

وأشارت الهام أحمد الى ان الدور الروسي في محاولات تطوير الحوار مع حكومة دمشق، لم يأت بنتيجة حتى الآن، بسبب رفض الحكومة السورية للحوار وإصرارها على إطالة الأزمة السورية على حد قولها.

وشددت الهام أحمد على أن "الحوار لا يعني تسليم مناطق إنما هو حوار شامل على المستوى السياسي، نحن نبحث عن عملية سياسية حقيقية".

وأضافت "هناك العديد من الحوارات والاجتماعات مع الدول الغربية كان آخرها في استوكهولم، وكانت هناك شخصيات سوريّة جديدة شاركت في هذا اللقاء وتواصلنا مع العديد من الشخصيات الوطنية لوضع برنامج لإنهاء الأزمة السورية".

واكدت إلهام أحمد أن "الوقت لا يزال غير مناسب للبدء في الحل السياسي، ويعود الأمر لعدة معوقات وتحديات يواجهها مجلس سوريا الديمقراطية، منها إقصاء مسد عن العملية السياسية، مضيفة ان "ما سمعناه من الدول الغربية أن العملية السياسية والاجتماعات التي يعقدها النظام والمعارضة وخاصة اللجنة الدستورية مجمدة حالياً".

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