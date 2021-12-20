أربيل والشرطة يطويان خلاف "واقعة الشغب"

أربيل (كوردستان 24)- طوى ناديا أربيل والشرطة خلافهما بشأن الشغب الذي تفجر قبل نحو أسبوعين وذلك بعد خسارة الشرطة وفوز أربيل بركلات الترجيح (4-2) ضمن بطولة كأس العراق.

واستقبل مدير الرياضة والشباب في مدينة الصدر ببغداد حسام صاحب الجزائري في وقت سابق من اليوم الاثنين رئيس نادي أربيل وليد عارب ونائبه الأول صلاح الدين سيامند ونائبه الثاني محمود خوشناو بالإضافة إلى عضو الهيئة الإدارية، وفقاً لبيان أصدره النادي.

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وحضر اللقاء رئيس نادي الشرطة وبعض رياضيي المنطقة.

وقال البيان إن اللقاء أنهى المشاكل التي حدثت في المباراة الأخيرة بين أربيل والشرطة ضمن دور الـ16 في بطولة كأس العراق.

ووصل فريق نادي أربيل إلى بغداد وذلك استعداداً لمواجهة نادي الصناعة يوم غد.