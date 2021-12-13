اتحاد الكرة العراقي يصدر قراراته بشأن أحداث مباراة أربيل والشرطة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الاثنين قراراتها بشأن أحداث الشغب خلال مباراة أربيل والشرطة.

وصدرت القرارات بعد اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة الأحداث التي رافقت مباراة أربيل والشرطة ضمن بطولة كأس العراق لكرة القدم.

وعلى ضوء الاجتماع، قررت لجنة الانضباط "حرمان نادي أربيل من اللعب على أرضه (خمس مباريات) وبدون جمهور، على أن تكون مباراته المقبلة لبطولةِ الكأس من ضمنها".

وقررت اللجنة كذلك، "توجيه لفت نظر الى نادي أربيل بضرورةِ توفير شروطِ الأمن والسلامة داخل الملعب"، بحسب بيان صادر عن اللجنة.

كما قرر اتحاد الكرة العراقي "معاقبة مشجع نادي الشرطةِ (حيدر نادر الساعدي) بالحرمانِ من دخول الملاعب لمدة موسمين، وذلك لتحريضه على افتعالِ المشاجرات".

وتقرر أيضاً "معاقبة نادي الشرطةِ بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها مليون دينار عراقي عن الأضرار التي أحدثها جمهوره في ملعبِ فرانسو حريري".

كذلك قررت اللجنة "إيقاف مشرف المباراة (كاروان محمد فرج) من الإشرافِ على المبارياتِ لمدة ثلاثة أدوارٍ ابتداءً من الدور الثالث عشر".

والقرارات غير قطعية وهي قابلة للاستئناف ضمن المدةِ القانونيّة البالغة سبعة أيامٍ من تاريخ التبليغ.