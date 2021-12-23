مفتي السعودية يصنف المثلية الجنسية ضمن "أبشع الجرائم وأقبحها"

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر مفتي السعودية المثلية الجنسية "من أبشع الجرائم وأقبحها". وكانت المملكة تحفظت على مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية"، قالت إنه يتضمن إقرار التزامات فيما يتعلق بـ"الميول الجنسية والهوية الجنسية". وتجرم السعودية التي تشهد حملة انفتاح كبرى وتحاول ترسيخ صورة مغايرة بعد عقود من التشدد، المثلية وازدواج الميل الجنسي والتحول جنسيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ يوم الأربعاء، تأكيده موقف السعودية "الثابت" تجاه القرار.

وقال آل الشيخ إن "جريمة الشذوذ الجنسي من أبشع الجرائم وأقبحها عند الله تعالى، فأصحاب هذه الجرائم ممقوتون عند الله موصوفون بالخزي والعار في الدنيا والآخرة".

وكانت السعودية تحفظت على مسودة قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية"، قالت إنه يتضمن إقرار التزامات فيما يتعلق بـ"الميول الجنسية والهوية الجنسية".

وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الأمر "يتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما يتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء"، حسبما نقل عنه الإعلام المحلي الجمعة.

وأوضح أن السعودية وعددا من الدول حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة ولم يتم الاتفاق عليها مسبقا، ولكنها لم تجد "استجابة منطقية".

تجرم السعودية التي تشهد حملة انفتاح كبرى وتحاول ترسيخ صورة مغايرة بعد عقود من التشدد، المثلية وازدواج الميل الجنسي والتحول جنسيا.

وطالبت منظمات حقوقية دولية نجوما عالميين بالانسحاب من فاعليات رياضية وفنية أقيمت في المملكة على خلفية سجلها الحقوقي ومن بينه قمعها للحريات الجنسية.