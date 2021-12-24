"فيشخابور" يسمح يومي الجمعة والسبت بعودة فئات معينة إلى الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن معبر فيشخابور الحدودي انه سيتم السماح يوم الجمعة لعبور حاملي الجوازات الأوربية والأجنبية المتواجدين في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الى اقليم كوردستان.

وقال مسؤول المعبر شوكت بربهاري يوم الخميس، انه سيتم عبور هذه الفئة عبر معبر الوليد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.

واضاف بربهاري "سمحناً اليوم الخميس بعبور العاملين لدى المنظمات الإنسانية من غربي كوردستان إلى الإقليم".

واكد مسؤول المعبر الحدودي انه سيتم السماح لحاملي بطاقات الاقامة في إقليم كوردستان للعودة إلى منازلهم، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً عبر نقطة الوليد.

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات تشمل فقط المسافرين إلى غربي كوردستان بشكل رسمي من خلال معبر فيشخابور"، مؤكداً أن «هذه الإجراءات هي للعودة إلى إقليم كوردستان حصراً".