سیاسة

"فيشخابور" يسمح يومي الجمعة والسبت بعودة فئات معينة إلى الإقليم

author_image سوار أحمد
معبر بيشخابور
معبر بيشخابور
کوردستان روج افا الجوازات الاوروبية فيشخابور

أربيل (كوردستان 24)- أعلن معبر فيشخابور الحدودي انه سيتم السماح يوم الجمعة لعبور حاملي الجوازات الأوربية والأجنبية المتواجدين في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الى اقليم كوردستان.

وقال مسؤول المعبر شوكت بربهاري يوم الخميس، انه سيتم عبور هذه الفئة عبر معبر الوليد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء.
واضاف بربهاري "سمحناً اليوم الخميس بعبور العاملين لدى المنظمات الإنسانية من غربي كوردستان إلى الإقليم".

واكد مسؤول المعبر الحدودي انه سيتم السماح لحاملي بطاقات الاقامة في إقليم كوردستان للعودة إلى منازلهم، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الرابعة عصراً عبر نقطة الوليد.

ولفت إلى أن "هذه الإجراءات تشمل فقط المسافرين إلى غربي كوردستان بشكل رسمي من خلال معبر فيشخابور"، مؤكداً أن «هذه الإجراءات هي للعودة إلى إقليم كوردستان حصراً".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف