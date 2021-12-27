أمن

هجوم صاروخي يستهدف معسكراً يتمركز فيه جنود أتراك قرب الموصل

هذا أحدث هجوم يستهدف المعسكر الذي يضم قوات تركية بعد سلسلة هجمات كانت قد ألقت السلطات المحلية باللائمة على فصائل شيعية في تنفيذها
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق أتراك معسكر

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني مساء الاثنين بتعرض معسكر يتمركز فيه جنود أتراك إلى هجوم صاروخي شمال شرق مدينة الموصل.

وقال المصدر لكوردستان 24 متحدثاً عبر الهاتف "لقد سقط صاروخ في محيط جبل بعشيقة وكان يستهدف معسكر زليكان دون وقوع إصابات".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وهذا أحدث هجوم يستهدف المعسكر الذي يضم قوات تركية بعد سلسلة هجمات كانت قد ألقت السلطات المحلية باللائمة على فصائل شيعية في تنفيذها.

ولم تسفر معظم الهجمات السابقة عن سقوط إصابات.

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