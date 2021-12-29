سیاسة

"المدينة السعيدة".. الصين تعتزم تنفيذ "أكبر مشروع" في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
القنصل العام الصيني لدى أربيل ني روجي
القنصل العام الصيني لدى أربيل ني روجي
کوردستان الصين اقليم كوردستان المدينة السعيدة

أربيل (كوردستان 24)- قال القنصل العام الصيني لدى أربيل، ني روجي، اليوم الأربعاء ان بلاده تعتزم تنفيذ أكبر مشروع صيني في إقليم كوردستان، مشيرا الى أنه يأمل أن يبدأ العمل به في بداية العام الجديد.

وقال القنصل الصيني لكوردستان 24 "نعتزم تنفيذ مشروع صيني في اقليم كوردستان وهو مشروع المدينة السعيدة، وهو مشروع ثقافي وسياحي، ونأمل فى ان يبدأ العمل فى بداية العام الجديد ".

وأضاف "نحن سعداء جدا لان العلاقات الصينية مع اقليم كوردستان تحظى بأهمية كبيرة". وفي مواجهة جائحة كورونا، قدمت الحكومة الصينية حوالي 350,000 لقاح من لقاح سينوبهارميا إلى إقليم كوردستان. كما خصص 100 مجموعة من أضواء سوليرمان لإضاءة شوارع أربيل.

وتابع "لقد تمكنا من توسيع وتعزيز التعاون بين الصين وإقليم كوردستان".

أشار الدبلوماسي الصيني الى ان عددا م الشركات الصينية زارت إقليم كوردستان بهدف الاستثمار، فيما توقع أن يزداد عدد الشركات الصينية في الاقليم في العام المقبل، مؤكدا ان العلاقات بين اقليم كوردستان والصين ستكون اقوى في العام المقبل آملا ان يكون العام الجديد عاما مليئا بالازدهار والاستقرار.

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