إقليم كوردستان يسجل 98 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها الوبائي انه تم تسجيل 31 إصابة في أربيل و32 في السليمانية و24 في دهوك و6 في كرميان و5 في رابرين.

وتماثلت 197 حالة للشفاء، 75 منها في أربيل و36 في السليمانية و78 في دهوك و3 في حلبجة و3 في كرميان و2 في رابرين.

وأكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة في محافظة السليمانية.

وبلغ العدد الإجمالي 380538 إصابة، شفي منها حتى الآن 371751، فيما توفي حتى الآن 7105 شخصا.