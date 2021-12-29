صحة وبیئة

إقليم كوردستان يسجل 98 إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان وزارة الصحة كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، تسجيل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها الوبائي انه تم تسجيل 31 إصابة في أربيل و32 في السليمانية و24 في دهوك و6 في كرميان و5 في رابرين.

وتماثلت 197 حالة للشفاء، 75 منها في أربيل و36 في السليمانية و78 في دهوك و3 في حلبجة و3 في كرميان و2 في رابرين.

وأكدت الوزارة تسجيل حالتي وفاة في محافظة السليمانية.

وبلغ العدد الإجمالي 380538 إصابة، شفي منها حتى الآن 371751، فيما توفي حتى الآن 7105 شخصا.

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