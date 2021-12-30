الولايات المتحدة تعلن تكليف مبعوثة للدفاع عن حقوق المرأة الأفغانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة تعيين مبعوثة أمريكية خاصة "للحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للمرأة الأفغانية"، التي تؤكد إدارة الرئيس جو بايدن أنها تمثل أولوية منذ سيطرة طالبان على البلاد.

وقد تم اختيار الأمريكية المولودة في أفغانستان رينا أميري التي عملت في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لتكون المبعوثة الخاصة للرئيس لحقوق النساء والفتيات الأفغانيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركية أنطوني بلينكن.

وتضمن بيا بلينكن أن أميري "بصفتها مبعوثة خاصة، ستعمل على سلسلة من القضايا الحساسة بالنسبة لي وللإدارة الأميركية وللأمن القومي الأميركي، وهي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات والسكان الآخرين المعرضين للخطر على اختلافهم".

بعد نحو ستة أشهر من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ذكر بلينكن بأن الولايات المتحدة تريد "أفغانستان سلمية ومستقرة وآمنة يمكن لجميع الأفغان فيها العيش برخاء".

من جانبها وفي إطار سعيها للحصول على اعتراف دولي، تعهدت طالبان بأن تحكم بطريقة أقل قسوة مما كانت عليه خلال فترة حكمها الأولى (1996-2001). لكن النساء ما زلن مستبعدات إلى حد كبير من الخدمة العامة ومحرومات من التعليم الثانوي.

وأصدرت طالبان توصيات تطالب السائقين بعدم السماح للنساء بركوب سيارتهم لمسافات طويلة إذا لم يكن برفقة ذكر من أقربائها.