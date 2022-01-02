ثقافة وفنون

كتاب عن الرئيس بارزاني ينال الجائزة الأولى في مسابقة عالمية

author_image سوار أحمد
کوردستان كتاب امريكا الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- نال كتاب "على حواف الحرية، كيف أخذ مسعود بارزاني كوردستان إلى حافة الاستقلال"، الجائزة الأولى في مسابقة عالمية.

وقال دافان يحيى خليل، وهو كاتب الكتاب، في رسالة "أنا سعيد جدا بفوز كتابي الأخير (على أطراف الحرية، كيف أخذ مسعود بارزاني كوردستان إلى حافة الاستقلال) بالجائزة الأولى في مسابقة في الولايات المتحدة".

وأضاف ان "الشركة التي أعدت هذه المسابقة هي شركة أمريكية تشارك في أكثر من مليون كتاب كل عام، 70 كتابا فقط منها تحصل على المراكز الأولى".
وقال "كتابي هو واحد من الفائزين الأوائل".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف