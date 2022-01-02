كتاب عن الرئيس بارزاني ينال الجائزة الأولى في مسابقة عالمية

أربيل (كوردستان 24)- نال كتاب "على حواف الحرية، كيف أخذ مسعود بارزاني كوردستان إلى حافة الاستقلال"، الجائزة الأولى في مسابقة عالمية.

وقال دافان يحيى خليل، وهو كاتب الكتاب، في رسالة "أنا سعيد جدا بفوز كتابي الأخير (على أطراف الحرية، كيف أخذ مسعود بارزاني كوردستان إلى حافة الاستقلال) بالجائزة الأولى في مسابقة في الولايات المتحدة".

وأضاف ان "الشركة التي أعدت هذه المسابقة هي شركة أمريكية تشارك في أكثر من مليون كتاب كل عام، 70 كتابا فقط منها تحصل على المراكز الأولى".

وقال "كتابي هو واحد من الفائزين الأوائل".