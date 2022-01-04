سیاسة

محكمة أمريكية تعيد النظر في دعوى ضد شركات بتهمة "تمويل الإرهاب" في العراق

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العالم أمريكا العراق جيش المهدي

أربيل (كوردستان 24)- أحيت محكمة استئناف أمريكية اليوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.

ويؤكد المدعون أن جماعة جيش المهدي كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للإمدادات والصناعات الطبية، قدمت أموال رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية، بحسب وكالة رويترز.

هذا ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.

ورفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل جماعة جيش المهدي. وكان قاض اتحادي قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.

وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية "علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية" بعد سقوط صدام حسين عام 2003.

وقال شانموغام في المحكمة في سبتمبر أيلول إن الحكم ضد الشركات "سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطرابا".

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