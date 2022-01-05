التحالف الدولي: هجمات "ميليشيات إيران" خطر يشغلنا عن مهمتنا الرئيسية

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش اليوم الأربعاء إن الهجمات التي تشنها الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، على مواقع يتمركز فيها أفراده في العراق وسوريا تمثل "خطراً" يشغله عن أداء مهمته.

وقال التحالف في بيان "تم استهداف قوات التحالف صباح هذا اليوم بثماني قذائف صاروخية على القرية الخضراء، وهي قاعدة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية مع وجود صغير لمستشاري التحالف في شمال شرق سوريا"، مشيراً إلى الهجوم لم يوقع إصابات.

وأضاف "لكن عدداً من القذائف سقط داخل قاعدة التحالف وتسببّ في أضرار طفیفة"، وأكد أن قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية ردتا بسرعة "بناءً على معلومات استخبارية موثوقة... وأطلقت ست قذائف مدفعية باتجاه نقطة انطلاق الهجوم خارج منطقة الميادين في سوريا".

وجاء في البيان "لقد أطلقت الجهات الخبيثة المدعومة من إيران القذائف الصاروخية على التحالف من داخل البنية التحتية المدنية دون أي اعتبار لسلامة المدنيين".

وقبل ساعات من الهجوم، قال التحالف الدولي "لاحظت قوات التحالف عدة مواقع لإطلاق صواريخ غير مباشرة تشكل تهديداً وشيكاً في محيط القرية الخضراء. ومن منطلق الدفاع عن النفس، نفذّت قوات التحالف عدة ضربات للقضاء على التھدیدات الملحوظة".

وقال قائد قوة المهام المشتركة في التحالف الدولي جون برینان إنّ "هذه الهجمات غير الدقيقة والعشوائية بالنيران غير المباشرة تشكل تهديداً خطيراً على المدنيين الأبرياء بسبب افتقارها إلى التمييز (الدقة)".

وتابع "يحتفظ التحالف بحق الدفاع عن نفسه وعن القوات الشريكة ضد أي تهديد، وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية تلك القوات"، وأردف في الوقت نفسه "يواصل تحالفنا رؤية تهديدات ضد قواتنا في العراق وسوريا من قبل مجموعة الميليشيات المدعومة من إيران".

وأشار برينان إلى أن "هذه المجموعات تحاول أن تلهينا بشكل خطير عن المهمة المشتركة لتحالفنا لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات الشريكة من أجل الحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش".