رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي فؤاد معصوم

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، رسالة تعزية الى الرئيس العراقي السابق والسياسي المعروف فؤاد معصوم، بوفاة أخيه محمد معصوم.

وفي الرسالة عبر مسرور بارزاني عن تعازيه الحارة لفؤاد معصوم قائلا: "أتقدم بأحر التعازي لكم ولعائلتكم، نشاطركم أحزانكم".

وأعرب رئيس الحكومة في برقية التعزية عن خالص عزائه ومواساته للعائلة الكريمة، سائلاً الباري عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.