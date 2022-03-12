مطار أربيل يؤكد عدم تلقيه أي إخطار من بغداد بشأن تعليق رحلات إسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- أكد مطار أربيل الدولي اليوم السبت عدم تلقيه أي إخطار من الخطوط الجوية العراقية بشأن تعليق رحلات إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخطوط الجوية العراقية إن تركيا قررت إيقاف جميع الرحلات القادمة من إسطنبول لهذا اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار لكوردستان 24 "لم يتم إلى الآن إخطار مطار أربيل ببيان وزارة النقل العراقية".

كانت وزارة النقل العراقية قالت في بيان إن الخطوط الجوية المملوكة للدولة ستعاود الرحلات المنتظمة بعد تحسن الظروف الجوية.