سیاسة

مطار أربيل يؤكد عدم تلقيه أي إخطار من بغداد بشأن تعليق رحلات إسطنبول

الخطوط الجوية المملوكة للدولة قالت إنها ستعاود الرحلات المنتظمة بعد تحسن الظروف الجوية
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إحدى صالات مطار أربيل الدولي
إحدى صالات مطار أربيل الدولي
کوردستان مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار العراق الخطوط الجوية العراقية إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد مطار أربيل الدولي اليوم السبت عدم تلقيه أي إخطار من الخطوط الجوية العراقية بشأن تعليق رحلات إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخطوط الجوية العراقية إن تركيا قررت إيقاف جميع الرحلات القادمة من إسطنبول لهذا اليوم نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقال مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار لكوردستان 24 "لم يتم إلى الآن إخطار مطار أربيل ببيان وزارة النقل العراقية".

كانت وزارة النقل العراقية قالت في بيان إن الخطوط الجوية المملوكة للدولة ستعاود الرحلات المنتظمة بعد تحسن الظروف الجوية.

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