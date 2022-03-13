سیاسة

إيران تتبنى رسميا الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان ايران الهجوم اربيل

أربيل (كوردستان 24)- اعلن الحرس الثوري الايراني اليوم الاحد، بشكل رسمي، مسؤوليته عن  الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وذكر الحرس في بيان "بعد الجرائم الأخيرة للنظام الصهيوني الزائف والإعلان السابق من قبلنا أن جرائم وشرور هذا النظام الشرير لن تمر دون رد، أنه شن ضربات على "المركز الاستراتيجي للتآمر وشر الصهاينة" الليلة الماضية بصواريخ قوية و دقيقة تابعة للحرس الثوري الإسلامي".

وتابع البيان "مرة أخرى نحذر النظام الصهيوني المجرم من ان تكرار أي اعمال شريرة سيواجه ردود قاسية وحاسمة ومدمرة".

وتم استهداف أربيل ليلة امس السبت بـ 12 صاروخ بالستي، وقع بعض منها بالقرب من فضائية كوردستان 24.

ولم يسفر القصف عن خسائر بشرية.

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