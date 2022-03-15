سیاسة

عدد النازحين الأوكرانيين يصل إلى 2,8 مليون شخص وأوروبا تفرض عقوبات على شخصيات روسية جديدة

author_image سوار أحمد
لاجئون أوكرانيون في محطة برزيمسل بالقرب من الحدود مع بولندا يوم 14 آذار/مارس 2022.- الصورة لفرانس 24
لاجئون أوكرانيون في محطة برزيمسل بالقرب من الحدود مع بولندا يوم 14 آذار/مارس 2022.- الصورة لفرانس 24
العالم اوكرانيا روسيا نزوح اوروبا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الأمم المتحدة ان عدد الذين فروا من أوكرانيا تخطى منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن 2,808,792 لاجئًا فروا من أوكرانيا، بزيادة قدرها 110 آلاف و512 شخصا عن حصيلة الأحد.

ويُعدّ هذا النزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وجدد الاتحاد الأوروبي مساعيه لإدراج الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش على قائمة الاتحاد الأوروبي لأثرياء روس فرضت عليهم عقوبات بعد إعلان روسيا الحرب على أوكرانيا، في حين قالت إسرائيل إنها لن تكون طريقا لتجاوز هذه العقوبات.

وفرض الغرب عقوبات على أثرياء روسيا وجمد أصول الدولة وعزل الكثير من قطاع الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي في محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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