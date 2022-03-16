500 الف سائح زاروا أربيل خلال عام 2022

أربيل (كوردستان 24)- قال المدير العام للسياحة في أربيل اسماعيل مينخان اليوم الاربعاء، ان قرابة 500 الف سائح، زاروا العاصمة اربيل منذ بداية العام 2022.

وقال اسماعيل مينخان لكوردستان24، ان 467636 سائحا، زاروا عاصمة إقليم كوردستان أربيل خلال العام الجاري.

وأضاف مينخان انه منذ بداية العام الجاري زار محافظة أربيل نحو 35 ألف سائح أجنبي ونحو نصف مليون سائح من محافظات جنوب ووسط العراق.

ومع اقتراب فصل الربيع واعياد نوروز يزداد عدد الوافدين الى اقليم كوردستان من وسط العراق وجنوبه ومن كافة المناطق العراقية.