العراق يعيد أكثر من 450 عائلة جديدة من مخيم الهول السوري

أربيل (كوردستان 24)- أعادت السلطات العراقية يوم الاثنين، أكثر من 450 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري.

ويقع المخيم في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ويضم أكثر من 70,000 شخص. وتدير مخيم الهول قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد.

وقال نائب وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية، انه تم نقل 453 عائلة عراقية إلى مخيم الجدعة العراقي في محافظة نينوى.

ووفقا للمسؤول العراقي، فقد خضعت العائلات لتحريات أمنية شاملة وأثبتت أنها ليست تابعة لداعش.

ومن بين 30,000 عراقي يعيشون في المخيم السوري، هناك 20,000 طفل، وفقا للنوري. لافتا الى ان جهود اعادة العراقيين إلى الوطن لاقت إشادة دولية.