سیاسة

العراق يعيد أكثر من 450 عائلة جديدة من مخيم الهول السوري

author_image سوار أحمد
العراق مخيم الهول العراق الحسكة داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعادت السلطات العراقية يوم الاثنين، أكثر من 450 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري.

ويقع المخيم في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، ويضم أكثر من 70,000 شخص. وتدير مخيم الهول قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد.

وقال نائب وزير الهجرة والمهجرين كريم النوري لوكالة الأنباء العراقية، انه تم نقل 453 عائلة عراقية إلى مخيم الجدعة العراقي في محافظة نينوى.

ووفقا للمسؤول العراقي، فقد خضعت العائلات لتحريات أمنية شاملة وأثبتت أنها ليست تابعة لداعش.

ومن بين 30,000 عراقي يعيشون في المخيم السوري، هناك 20,000 طفل، وفقا للنوري. لافتا الى ان جهود اعادة العراقيين إلى الوطن لاقت إشادة دولية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف