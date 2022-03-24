سیاسة

نيجيرفان بارزاني: أولبرايت أدت دورا مهما في وقف الاقتتال الداخلي في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مادلين اولبرايت نيجيرفان بارزان اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، ان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، أدت دورا مهما في وقف الاقتتال الداخلي في إقليم كوردستان في تسعينيات القرن الماضي.

وعزى نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر، بوفاة أولبرايت مثنيا في الوقت نفسه على دورها في وقف الاقتتال الداخلي في الإقليم الذي اندلع في تسعينيات القرن المنصرم.

وقال رئيس الاقليم إن أولبرايت "تحتل مكانة خاصة في تاريخ كوردستان حيث أدت دورا مهما في وقف الاقتتال الداخلي في التسعينيات".

وتوفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولّت وزارة الخارجية الأميركية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في جيلها، عن 84 عاماً بعد معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وتولّت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الفائت.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف