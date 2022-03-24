نيجيرفان بارزاني: أولبرايت أدت دورا مهما في وقف الاقتتال الداخلي في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، ان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، أدت دورا مهما في وقف الاقتتال الداخلي في إقليم كوردستان في تسعينيات القرن الماضي.

وعزى نيجيرفان بارزاني على حسابه في موقع تويتر، بوفاة أولبرايت مثنيا في الوقت نفسه على دورها في وقف الاقتتال الداخلي في الإقليم الذي اندلع في تسعينيات القرن المنصرم.

وقال رئيس الاقليم إن أولبرايت "تحتل مكانة خاصة في تاريخ كوردستان حيث أدت دورا مهما في وقف الاقتتال الداخلي في التسعينيات".

وتوفيت مادلين أولبرايت، أول امرأة تولّت وزارة الخارجية الأميركية وإحدى أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً في جيلها، عن 84 عاماً بعد معاناتها من السرطان، على ما أعلنت عائلتها الأربعاء.

وتولّت أولبرايت حقيبة الخارجية خلال عهد الرئيس بيل كلينتون بين 1997 و2001، وكانت أيضا سفيرة لبلادها لدى الأمم المتحدة.

وقورن نفوذها على المستوى الدولي بدور مارغريت تاتشر في بريطانيا في ثمانينيات القرن الفائت.