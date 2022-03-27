ریاضة

"عاد الملك".. رونالدو يستقبل عودة بيبي لتشكيلة البرتغال بابتسامة

author_image Kurdistan24 اربیل
رونالدو وبيبي
رونالدو وبيبي
العالم بيبي رونالدو

أربيل (كوردستان 24)- قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه يشعر بسعادة كبيرة لعودة المدافع المخضرم بيبي إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد أن غاب بيبي عن مباراة الفريق التي فاز فيها 3-1 على تركيا في تصفيات كأس العالم 2022 الخميس الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأثناء خروج بيبي (39 عاماً) من غرفة الملابس صاح رونالدو وهو يبتسم قبل تدريب المنتخب البرتغالي في أجواء دافئة ومشمسة صباح اليوم الأحد في مدينة بورتو "لقد عاد الملك. عاد بيبي إلى مكانه".

هذا وتعانق اللاعبان وهما يضحكان قبل بداية الإحماء جنباً إلى جنب خلال التدريب قبل الأخير استعداداً لمواجهة مقدونيا الشمالية في نهائي ملحق التصفيات الأوروبية الثلاثاء المقبل على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر.

ويعكس شعور رونالدو الإحساس السائد في صفوف المنتخب البرتغالي الذي يستعد لاستضافة مقدونيا الشمالية التي فجرت مفاجأة كبيرة بالفوز 1-صفر على إيطاليا في قبل النهائي لتحرم الجمهور البرتغالي من مواجهة كبيرة بين أخر بطلين لأوروبا.

وقال البرتغالي برناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي للصحفيين اليوم الأحد "فازت مقدونيا الشمالية في أربع من آخر خمس مباريات لعبتها بتصفيات كأس العالم، واثنان من هذه المواجهات كانت أمام فرق عملاقة مثل ألمانيا وإيطاليا، وهذا يعني الكثير".

وأضاف "فريقنا يعج باللاعبين أصحاب الخبرة الذين اعتادوا على خوض مباريات حاسمة مع أكبر أندية أوروبا، وكلنا نعرف كيف تكون هذه المباريات".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف