"عاد الملك".. رونالدو يستقبل عودة بيبي لتشكيلة البرتغال بابتسامة

أربيل (كوردستان 24)- قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه يشعر بسعادة كبيرة لعودة المدافع المخضرم بيبي إلى تشكيلة المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم.

يأتي ذلك بعد أن غاب بيبي عن مباراة الفريق التي فاز فيها 3-1 على تركيا في تصفيات كأس العالم 2022 الخميس الماضي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأثناء خروج بيبي (39 عاماً) من غرفة الملابس صاح رونالدو وهو يبتسم قبل تدريب المنتخب البرتغالي في أجواء دافئة ومشمسة صباح اليوم الأحد في مدينة بورتو "لقد عاد الملك. عاد بيبي إلى مكانه".

هذا وتعانق اللاعبان وهما يضحكان قبل بداية الإحماء جنباً إلى جنب خلال التدريب قبل الأخير استعداداً لمواجهة مقدونيا الشمالية في نهائي ملحق التصفيات الأوروبية الثلاثاء المقبل على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر.

ويعكس شعور رونالدو الإحساس السائد في صفوف المنتخب البرتغالي الذي يستعد لاستضافة مقدونيا الشمالية التي فجرت مفاجأة كبيرة بالفوز 1-صفر على إيطاليا في قبل النهائي لتحرم الجمهور البرتغالي من مواجهة كبيرة بين أخر بطلين لأوروبا.

وقال البرتغالي برناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي للصحفيين اليوم الأحد "فازت مقدونيا الشمالية في أربع من آخر خمس مباريات لعبتها بتصفيات كأس العالم، واثنان من هذه المواجهات كانت أمام فرق عملاقة مثل ألمانيا وإيطاليا، وهذا يعني الكثير".

وأضاف "فريقنا يعج باللاعبين أصحاب الخبرة الذين اعتادوا على خوض مباريات حاسمة مع أكبر أندية أوروبا، وكلنا نعرف كيف تكون هذه المباريات".