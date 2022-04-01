في بيان مشترك.. السيادة والحزب الديمقراطي يعلنان التمسك بـ"انقاذ الوطن"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني الجمعة تمسـكهما بتحالف "إنقاذ الوطن" واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية.

جاء ذلك في بيان مشترك بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الانسحاب من حراك تشكيل الحكومة لمدة 40 يوماً ومنح الإطار التنسيقي فرصة القيام بذلك.

وأخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي.

وجاء في البيان المشترك للسيادة والديمقراطي الكوردستاني "نثمـن موقـف الصـدر ومبادرتـه نـحـو الإسراع في تشكيل حكومـة قويـة تعمـل على معالجـة الملفـات المعقـدة التـي تواجـه الشـعب العراقـي".

وأكد الجانبان "التمسـك بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولـد حـكـومـة قويـة دون شراكتهم"، كذلك أعلنا في الوقت نفسه تمسـكهما بـ"تحالف إنقاذ الوطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".

وأبدى قطبا تحالف إنقاذ الوطن حرصهما على "الحـوار الوطنـي البـنـاء مـع الجميـع بعيـدا عـن التدخلات الخارجيـة مـن أجـل الوصـول بالبـلاد إلـى بـر الأمـان، وكذلك على تفاهـم واتفاق البيـت الشيعي على تسمية مرشح الكتلـة الصدريـة لرئاسـة مجلـس الـوزراء و طـرح برنامـج ومنهـاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية".