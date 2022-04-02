نيجيرفان بارزاني: لنتخذ من شهر رمضان نواة للتلاحم والتسامح

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

أبارك لمسلمي كوردستان والعراق والعالم كافة بحلول شهر رمضان المبارك، وأرجو أن يحمل هذا الشهر معه الخير والسعادة والطمأنينة، ويظل الإنسانية بالسلام والاستقرار.

لنتخذ من معاني ودروس الصيام وشهر رمضان، بذرة للتشارك والتلاحم والتسامح والمزيد من تجسيد قيم الإنسانية والسلام. تقبل الله عبادة وصوم العباد كافة وليحفظ الله الجميع.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان