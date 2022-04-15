ریاضة

إشبيلية بوابة عبور ريال مدريد نحو لقب بطولة إسبانيا

author_image سوار أحمد
العالم اشبيليا ريال مدريد الدوري الاسباني

أربيل (كوردستان 24)- ستكون المواجهة المرتقبة بين إشبيلية الثالث وريال مدريد المتصدر بمثابة بوابة عبور للأخير نحو لقب الدوري الاسباني لكرة القدم، وذلك عندما يحلّ النادي المدريدي الأحد ضيفاً في الأندلس في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين.

فوز ريال على ملعب "رامون سانشيس بيتخوان" سيبعده بفارق 15 نقطة عن إشبيلية الذي لم يكن يتأخر سوى بفارق 5 نقاط عن المتصدر مع نهاية كانون الثاني/يناير، ومع مباراة أقل في جعبته حينها.

غير أن تردي نتائج رجال المدرب خولن لوبيتيغي مع 3 انتصارت فقط في 11 مباراة في "لا ليغا" أدى إلى تخلفهم في سباق الفوز باللقب وتراجعهم للمركز الثالث مع نفس عدد النقاط مع برشلونة (60 لكل منهما) الذي يملك مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو.

وأكثر من ذلك، يعيش إشبيلية في ظل الخوف من مقصلة الخروج من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث بات تحت تهديد نيران حامل اللقب أتلتيكو مدريد الرابع (57) وريال بيتيس الخامس (56) وريال سوسييداد السادس (54) قبل سبع مراحل من النهاية.

احتاج إشبيلية بشدة للفوز على غرناطة 4-2 المهدد بالهبوط في المرحلة الماضية، لكنه حصد النقاط الثلاث بشق النفس بعدما سجل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من البديلين رافا مير (90+3) والأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس (90+9) لفك عقدة التعادل.

يأمل النادي الأندلسي في أن يبني على هذا الفوز قبل مباريات حاسمة لمستقبله الاوروبي، اذ تنتظره مواجهات صعبة خارج معقله بعد موقعة ريال أمام كل من فياريال الذي وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال (المرحلة 35) وأتلتيكو (37) قبل أن يستضيف أتلتيك بلباو في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف