إقليم كوردستان يشيد بالدعم الهنغاري لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- عقد وزير البيشمركة شورش إسماعيل اليوم الأحد اجتماعاً مع المستشار العسكري للقوات الهنغارية في الإقليم الكولونيل فيراغوس بحضور عدد من المسؤولين العسكريين الهنغاريين.

وقالت وزارة البيشمركة على موقعها الإلكتروني إن الجانبين ناقشا خلال الاجتماع سبل تطوير البيشمركة والعلاقات بين الجانبين.

وشكر وزير البيشمركة هنغاريا على استقبال ومعالجة جرحى البيشمركة في مستشفياتها.

وأضاف أن هنغاريا لعبت دوراً مهماً في التحالف الدولي في تعزيز القدرة العسكرية لقوات البيشمركة من خلال التدريبات والدورات والمشورة.

وكان إقليم كوردستان أعلن قبل نحو أسبوع تسلمه معسكر تدريب من القوات الهنغارية في دهوك.