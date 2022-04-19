العراق يدين العملية العسكرية للجيش التركي

أربيل (كوردستان 24)- أدان العراق يوم الاثنين، بشدة العملية العسكرية التركية التي أطلقتها أنقرة لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله في بيان، إن حكومة جمهورية العراق ترفض رفضاً قاطعاً وتدين بشدة العمليات العسكرية التي قامت بها القوات التركية بقصف الأراضي العراقية في منطقة متينة الزاب وأفاشين وباسيان في شمال العراق بمروحيات أتاك والطائرات المسيرة.

واكد أن بلاده تعتبر أن هذا العمل يعد خرقاً لسيادة ووحدة العراق ويخالف المواثيق والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين البلدان كما يخالف أيضا مبدأ حسن الجوار مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العراق يرفض أن يكون مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار أو أن يكون ساحة لتصفية الحسابات لأطراف خارجية أخرى.

وشدد البيان على ان الحكومةُ العراقيَّةُ تؤكد على أنَّ لاتكونَ أراضيّ العراق؛ مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى.