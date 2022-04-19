سیاسة

مسرور بارزاني يبلغ جونسون استعداد كوردستان لتقديم التسهيلات للمستثمرين البريطانيين

جدد رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لمساعدة إقليم كوردستان في المجالات كافة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس وزراء بريطانيا
رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس وزراء بريطانيا
کوردستان بريطانيا مسرور بارزاني بوريس جونسون

اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لندن، اليوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2022، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وتمت في الاجتماع، مناقشة آخر تطورات الوضع ومستجداته في العراق والمنطقة، إلى جانب التباحث حول العلاقات بين إقليم كوردستان وبريطانيا.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تربط بريطانيا بإقليم كوردستان، وتحدث عن زيارته إلى إقليم كوردستان، واعتبرها واحدة من الزيارات التي لن تنسى على الإطلاق، وأعرب عن أمله بأن تسنح له الفرصة لزيارة أربيل مرة أخرى.

وجدد رئيس الوزراء البريطاني استعداد بلاده لمساعدة إقليم كوردستان في المجالات كافة، كذلك أبدى دعمه لحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وأثنى رئيس الوزراء السيد بوريس جونسون على التنسيق والتعاون والدور الإيجابي لرئيس حكومة إقليم كوردستان فيما يتعلق بمعالجة قضية المهاجرين.

هذا وشكر رئيس حكومة إقليم كوردستان بريطانيا والتحالف الدولي على تعاونهما المستمر مع إقليم كوردستان ودعمه في التصدي للإرهاب ومواجهة مخاطر إرهابيي داعش.

وفي جانب آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان بهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وتعزيز الاستثمار، وعبّر عن أمله بأن تزداد الاستثمارات البريطانية في إقليم كوردستان الذي لن يدخّر جهداً في تقديم كل أشكال التسهيلات للمستثمرين.

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