نيجيرفان بارزاني يهنئ بعيد رأس السنة الإيزيدية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء بياناً بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر).

وفيما يلي نص التهنئة:

أبارك عيد رأس السنة الإيزيدية – الاربعاء الاحمر – لكل الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وفي كل مكان من العالم، وأرجو لهم عيداً آمناً وأن يعود عليهم بالخير والسعادة كل عام.

في هذا العيد، نطمئن أخواتنا وإخواننا الإيزيديين مرة أخرى إلى أنه طالما بقي مختطف إيزيدي واحد ستستمر مساعينا لتحريرهم والكشف عن مصائر المفقودين منهم، كما نقدم كل انواع الدعم والمساندة لحقوق الإيزديين، وإعمار ديارهم وضمان أمنهم وأمانهم، وفي هذا السياق سنواصل العمل مع الجهات العراقية والدولية.

من المؤسف أن عيد رأس السنة يحل علينا بينما لا يزال عدد كبير من أخواتنا وإخواننا الإيزيديين يعيشون في المخيمات. ننظر بتقدير واحترام إلى صمود الإيزيديين ونأمل أن يحتفلوا بالأعياد والمناسبات القادمة في ظل ظروف أفضل، يكون فيها كل الإيزيديين قد عادوا بسلامة إلى ديارهم الآمنة العامرة.

بهذه المناسبة أيضاً نؤكد لأخواتنا وإخواننا من الإيزيديين وكل أديان وقوميات ومكونات شعب كوردستان أن إقليم كوردستان سيظل كما هو دائماً حاضنة التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي، وسنكون جميعاً حماة لهذه الثقافة والحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

نهنئ الجميع برأس السنة ودمتم في سعادة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

١٩ نيسان ٢٠٢٢