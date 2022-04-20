سیاسة

تعهدات دولية بإرسال المزيد من الأسلحة للمساعدة في صد الهجمات الروسية

author_image سوار أحمد
العالم روسيا اوكرانيا الاسلحة الحرب

أربيل (كوردستان 24)- تعهد حلفاء أوكرانيا بإرسال المزيد من الأسلحة لمساعدتها في مواجهة الهجمات الروسية المتجددة على الأراضي الأوكرانية.

وأكدت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون على إرسال قذائف مدفعية وأسلحة مضادة للدبابات ومساعدات دفاع جوي إلى كييف، خلال مكالمة فيديو استمرت 90 دقيقة يوم الثلاثاء.

وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى الأسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في وقت تشن فيه روسيا هجمات جديدة في شرق البلد، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وقد تجددت الاشتباكات في تلك المنطقة، ووصفها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بأنها بداية "معركة دونباس".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في البرلمان بعد الاجتماع مع زعماء آخرين: "سيصبح هذا صراعا بقذائف المدفعية".

وأضاف: "إنهم (أوكرانيا) بحاجة إلى دعم بمزيد من المدفعية، وهذا ما سنمنحه لهم".

وصدرت تعهدات مماثلة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حديثه إلى صحفيين في نيو هامبشاير.

وفي برلين، قال المستشار أولاف شولتز إن ألمانيا تقدم التمويل اللازم لتمكين أوكرانيا من شراء أسلحة وذخائر مضادة للدبابات من مصنعي الأسلحة الألمان.

وقال شولتز: "الهدف هو تعزيز قدرات الجيش الأوكراني بحيث يمكنه صد الهجوم الروسي".

من ناحية أخرى، قالت جمهورية التشيك إنها ستصلح الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية عندما تتضرر أثناء القتال.

وقال البيت الأبيض إن الحلفاء ناقشوا أيضا "الجهود المنسقة لزيادة التكلفة الاقتصادية للحرب وجعلها باهظة لمحاسبة روسيا"، بحسب ما أوردت "بي بي سي".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "سنشدد عقوباتنا ضد روسيا بشكل أكبر"، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل.

وتأتي تعهدات الأسلحة بعد دعوة متجددة من الرئيس زيلينسكي للحلفاء لزيادة مساعدات وإمدادات أسلحتهم إلى كييف.

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