سیاسة

مقتل 7 أشخاص في مخيم الهول السوري خلال 3 أيام

author_image سوار أحمد
سوریا مخيم الهول مقتل 7 اشخاص

أربيل (كوردستان 24)- قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص خلال ثلاثة أيام في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، حسبما أفاد مركز معلومات روج آفا ومقره سوريا.

ونشر المركز على موقع تويتر "إنه القتيل السابع في 3 أيام فقط، إنه ارتفاع كبير في العنف في المخيم".

وأضاف أنه "تم تسجيل 7 اغتيالات فقط في مخيم الهول خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022". ومع ذلك، لا تزال هذه الأرقام تُقارن بشكل إيجابي بأرقام العام الماضي".

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، يعد مخيم الهول أكبر مخيم للاجئين والنازحين داخليا في سوريا، حيث يستضيف حوالي 56,000 شخص.

معظم سكان مخيم الهول عراقيون وسوريون، لكن المخيم يضم أيضا العديد من العائلات الأجنبية التي يعتقد أن لها صلات بتنظيم داعش.

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