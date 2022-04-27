نيجيرفان بارزاني يستقبل وفدا أمريكيا رفيع المستوى

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء، وفدا دوبلوماسيا وعسكريا أمريكيا رفيع المستوى.

ويترأس الوفد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دينا سترول، وضم السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، و نائب مدير الشؤون السياسية والعسكرية للقوات المشتركة الامريكية في الشرق الأوسط ماثيو ترولينجر، وعددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وأكدت سترول رؤية وسياسة أمريكا بالالتزام في استمرارية الدعم السياسي والعسكري للعراق وإقليم كوردستان، والمضي بالشراكة والتعاون المشترك بينهم، مثمنة تضحيات قوات البيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش، وفق ما افاد بيان لرئاسة الإقليم.

من جهته نيجيرفان بارزاني شكره وتقديره لتقديم الدعم والمساعدات من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش إلى العراق واقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية الخطوات التي تتخذها المكونات العراقية للخروج من الأزمة السياسية في لبلاد، ومجيء حكومة تستجيب لما ينتظره المواطنون منها، وتكون قادرة على مواجهة التحديات، وأكدا على أهمية اللحمة ووحدة الصف الأطراف الكوردستانية، وضمن هذا الأطار تم التأكيد أيضا على مواصلة الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وفي محور آخر وصف اللقاء تحركات وهجمات داعش في مناطق مختلفة من العراق وسوريا بالتهديدات الجدية والمخاطر الحقيقة، في غضون ذلك، أكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي حتى يتمكنوا من دعم التحالف الدولي، في مواجهة هذه المخاطر، والقضاء على داعش كاملة الذي بات يهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة.