سیاسة

باز برزنجي يرحب بتقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن قصف منزله

"التقرير أكد ما قلناه منذ البداية بأن مسوغات الهجوم باطلة ومعتمدة على معلومات مضللة"
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باز كريم برزنجي
باز كريم برزنجي
کوردستان قصف أربيل باز كريم

أربيل (كوردستان 24)- رحب باز كريم برزنجي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كار" بتقرير لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن القصف الإيراني الذي تعرض له منزله في أربيل.

وخلص تقرير اللجنة النيابية في القصف الذي تعرضت له أربيل، إلى عدم وجود أي أنشطة مشبوهة في المنزل الذي تم استهدافه الشهر الماضي.

ولم تجد اللجنة أي أدلة أو أدوات مشبوهة في الموقع تشير إلى وجود أجهزة أو أسلاك أو أدوات تجسسية تستعمل لأغراض التجسس.

وقال برزنجي "التقرير أكد ما قلناه منذ البداية بأن مسوغات الهجوم باطلة ومعتمدة على معلومات مضللة وكلنا يقين بحصول خطأ جسيم في التقدير والمعلومات".

ووجّه برزنجي شكره لأعضاء اللجنة النيابية لتضامنهم من أجل "نصرة المواطن العراقي"، وأردف قائلاً "نتطلع إلى تقرير اللجنة الحكومية المشكلة بهذا الخصوص".

وأعرب برزنجي عن أمله بأن "تقوم الحكومة بدورها في الدفاع عن سيادة البلاد وحماية المواطن العراقي وتوفير الأمن والأمان له داخل بلاده وأن تتخذ جميع السبل الدبلوماسية والقانونية لإحقاق الحق وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لنا".

 

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