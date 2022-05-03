ثقافة وفنون

"الليلة الماضية" بحنجرة كوبانية ترى النور في المانيا

author_image سوار أحمد
kurdistan24.net
سوریا محمد صالح كوباني اغنية المانيا

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الفنان الكوردي محمد صالح كوباني، أغنيته الجديدة بعنوان " Şeva Bûrî "، أي الليلة الماضية.

والفنان محمد صالح كوباني من مواليد1984 بمدينة كوباني في كوردستان سوريا، ويقيم منذ عدة سنوات في ألمانيا.

والأغنية من كلمات قهرمان عيسى، وألحان ممو سيدا، وتم إخراج الفيديو كليب من قبل سيبان فاضل.

بدأ محمد صالح كوباني مشواره الفني في عام 2000، وحاز على لقب سوبر ستار على مستوى روج افا في عام 2005 في حلب، وتم تكريمه في عام 2006.

شارك في الكثير من المناسبات مثل: الحفلات، أعياد النوروز، حفلات التكريم، برامج، وغيرها.

سجل العديد من الأغاني، من الفلكلور و الأغاني الحديثة.

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