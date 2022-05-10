صحة وبیئة

تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لأول مصاب الحمى النزفية في أربيل

يرقد المريض حالياً في مستشفى لالاف، ولا يزال يخضع للرعاية الطبية اللازمة
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الفيروس ينتقل من الماشية إلى الإنسان - صورة: فرانس برس
الفيروس ينتقل من الماشية إلى الإنسان - صورة: فرانس برس
کوردستان الحمى النزفية إقليم كوردستان العراق أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الصحية في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لأول حالة إصابة بفيروس الحمى النزفية.

وسجلت أربيل، في وقت سابق من اليوم أول إصابة بالحمى النزفية لرجل يبلغ من العمر 27 عاماً ويعمل بائع لحوم (قصاباً) في أحد الأسواق الشعبية في المدينة.

ويرقد المريض حالياً في مستشفى لالاف، ولا يزال يخضع للرعاية الطبية اللازمة.

وقالت مديرة المستشفى سوزي جامباز في حديث لكوردستان 24، إن المريض راجع المستشفى يوم أمس وكان يعاني من أعراض مثل القيء والإسهال، مشيرة إلى أنه خضع لفحص الدم، وقد أُرسلت عينّة منه إلى بغداد ثم ظهرت النتيجة إصابته بالحمى النزفية.

مديرة المستشفى سوزي جامباز

وأوضحت أن بائعي اللحوم هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس الذي ينتقل من الماشية إلى الإنسان، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعملون في سوق الماشية.

وتابعت "ينتقل الفيروس من شخص إلى آخر عبر البول واللعاب والدم والأوساخ".

وقالت إن الوضع الصحي للمصاب مستقر.

وبشأن تناول اللحوم، قالت جامباز إن اللحوم الطازجة هي المعرضة لخطر الحمى النزفية، ولا قلق من اللحوم المثلجة لأن الفيروس لا يتحمل الانجماد.

وسجل العراق لغاية الآن 55 إصابة بالحمى النزفية منها 12 حالة وفاة في عدة محافظات عراقية، وخصوصاً في محافظة ذي قار.

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