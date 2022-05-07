ما أعراض الحمى النزفية المُسجلة في العراق؟

أربيل (كوردستان 24)- في الوقت الذي لا يزال فيه العراق يتعافى ببطء من جائحة كورونا، ظهر مرض الحمى النزفية في الجنوب مجدداً لينتشر بعدها في العديد من المحافظات.

وسجلت وزارة الصحة العراقية لغاية الآن، ثماني وفيات و40 إصابة موزعة في محافظات عديدة، إلا أن نصف الضحايا سجلوا في محافظة ذي قار الجنوبية.

وتمثل الحمى النزفية سلسلة أمراض معدية يمكن أن تتسبب في علة شديدة تهدد الحياة من خلال تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، وهو ما يجعلها تنزف وتعيق قدرة الدم على التجلط، وهي عدة أنواع، منها حمى الضنك والإيبولا والحمى الصفراء.

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وعبر لدغات الحشرات المصابة بالعدوى كالبعوض والقراد، تنتشر الحمى النزفية الفيروسية، أو من خلال مخالطة الحيوانات المصابة أثناء ذبحها من دون استخدام الملابس الواقية والنظارات، وكذلك عبر تعرض الجروح لدم مصاب أو سوائل الجسم الأخرى كاللعاب وغيرها.

وتنتشر بعض الأنواع بطريقة العدوى من أشخاص مصابين.

ومن العوامل الأخرى للإصابة بالحمى النزفية هي العيش في المناطق الموبوءة بالفيروس أو السفر إليها، والعمل مع أشخاص مصابين، والتواجد في الأماكن الموبوءة بالفئران، ومشاركة الإبر الوريدية المستخدمة في حقن الأدوية؛ كلها عوامل تزيد من احتمالية الإصابة.

والحمى النزفية مرض معد معروف له عدة أنواع، وينتشر عادة في المناطق الاستوائية والبيئية التي تكثر فيها تربية المواشي والحيوانات، إذ تزداد فيها نواقل الأمراض مثل البعوض والقراد والقوارض.

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وفي عام 2018، سجل العراق ثلاث وفيات فقط نتيجة للحمى النزفية في محافظتي واسط ونينوى بعد غياب لأكثر من 8 سنوات.

ما أعراض الإصابة بالحمى النزفية؟

تختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضها وفق نوع المرض، ويمكن أن تكون الأعراض الأولية بسيطة ويمكن أن تكون شديدة تهدد الحياة.

الأعراض المبكرة

التعب.

الضعف العام.

الحمى.

الغثيان.

القيء.

الإسهال.

آلام المفاصل والعضلات والعظام.

الأعراض الخطرة

نزيف تحت الجلد وفي الأعضاء الداخلية والفم والعين والأذنين.

خلل وظيفي في الجهاز العصبي.

الهذيان.

الغيبوبة.

الفشل الكلوي.

الفشل التنفسي.

فشل الكبد.

كذلك لخصت منظمة الصحة العالمية الأعراض بـ"ألم في العضلات والمفاصل، وحمى، ونزف، وصدمة، نتيجة فقْد الدم".

وفي الحالات الشديدة يكون العرض البارز هو النزف من فوهات الأعضاء الداخلية.

ومن الممكن أن تزول جميع أعراض الطور الأول من المرض بعد الإصابة ببضعة أيام والتعافي التام بعدها، كما يمكن استخدام أدوية وعلاجات مساندة وداعمة للمناعة.

ويحذر الخبراء من أن الاستمرار بتجاهل تعليمات الرقابة الصحية بما يتعلق بتربية وذبح الأضاحي وعدم الالتزام بالوقاية وإهمال النظافة الشخصية، من شأنها أن تسرع وتيرة انتشار المرض.

ما هي طرق الوقاية من المرض؟

- الالتزام بارتداء القفازات وواقيات العينين والوجه الشبيهة بملابس الوقاية من الأمراض المعدية عند التعامل مع الدم أو سوائل الجسم.

- الالتزام بالإرشادات الصحية اللازمة والنظافة والتعقيم، وخاصة بعد ملامسة الحيوانات، والتوجه إلى أقرب مركز صحي عند الشعور بالأعراض.

- الابتعاد عن حظائر الحيوانات التي تعد الوسط الممتاز لتكاثر الحشرات الناقلة للفيروس.

- نصح بطهي اللحوم بشكل جيد، حيث يموت الفيروس عند درجة الحرارة 60، وكذلك ينصح ببسترة الحليب ومشتقاته.

- استخدام التعقيم وخاصة المحتوي على الكلور، عند مسح الأسطح، كفيل بالقضاء على الفيروس.

سبل مكافحة الفيروس

- تحصين الحيوانات بلقاحات مكافحة البراغيث ومكافحة الآفات المسببة للأمراض الحيوانية.

- رش الحقول ومناطق الانتشار بالمياه الساخنة والمبيدات الحشرية المتوافقة مع البيئة

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نقص التشخيصِ المختبري في الوقت المناسب، والترصدِ الوبائي الوظيفي، وعدم كفاية ممارسات مكافحة العدوى في مَرافق الرعاية الصحية، وضعف برامج مكافحة النواقل، يمكن أن تؤدي إلى حدوث فاشيات مطوَّلة بالحميات النزفية الفيروسية.

المصدر: كوردستان 24+ منظمة الصحة العالمية + الجزيرة + mayoclinic