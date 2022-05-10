صحة وبیئة

الزراعة تعلن "السيطرة" على الحمى النزفية وتحدد الفئات المهددة بالإصابة

"لا يوجد أي مؤشر للخطر".
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المرض يهدد ثلاث فئات تتمثل بالجزارين ومربي الثروة الحيوانية والبيطريين
المرض يهدد ثلاث فئات تتمثل بالجزارين ومربي الثروة الحيوانية والبيطريين
العراق الحمى النزفية العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الثلاثاء "السيطرة" على فيروس الحمى النزفية الذي أودى بحياة 12 شخصاً في عموم البلاد منذ مطلع العام الجاري.

وتقول السلطات العراقية إن الفيروس، الذي ينتقل إلى الإنسان بواسطة الماشية، أدى إلى إصابة 55 حالة، معظمها في محافظة ذي قار بجنوب العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين قوله إن "بؤر المرض تحت الاحتواء والسيطرة".

وأشار إلى أن المرض يهدد ثلاث فئات تتمثل بالجزارين ومربي الثروة الحيوانية والبيطريين، لأنهم يحتكون بالماشية أكثر من غيرهم.

وبدد المسؤول العراقي من مخاوف تفشي الفيروس بالقول "لا يوجد أي مؤشر للخطر".

وينتقل مرض الحمى النزفية إلى الإنسان إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".

وأقرت وزارة الصحة العراقية بضعف الإجراءات الخاصة بالحد من المرض، وأشارت إلى أن "دون المستوى" من قبل جميع الجهات، ولا سيما فيما يتصل بـ"الذبح العشوائي".

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