مسرور بارزاني يخصص 21 مليار دينار لتطوير مشروع مياه اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان في بيان، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وافق على تخصيص 21 مليار دينار، لتطوير وترميم مياه "افراز 3" في أربيل.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت وزارة البلديات والسياحة تقارير للحكومة، تقترح فيها تنفيذ مشروع ترميم شبكة أنابيب مياه الشرب في أربيل، وذلك قبيل حلول فصل الصيف الذي يشهد منذ سنوات شحا في مياه الشرب في أربيل وعموم مناطق الإقليم.

ومن شأن موافقة رئيس حكومة إقليم كوردستان على تنفيذ المشروع، أن تسهم في تحسين عملية انتاج وتوزيع مياه الشرب في المحافظة على الأحياء السكنية.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، وعلى نفقة وزارة البلديات والسياحة.