اليونان تسجل اول إصابة بـ"جدري القرود" ومنظمة الصحة تقدم إرشادات بهدف احتواء الوباء

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، يوم السبت، رصد أول إصابة محتملة بجدري القردة في البلاد لدى سائح بريطاني، في وقت تعمل فيه منظمة الصحة العالمية على تقديم إرشادات للدول لاحتواء الوباء.

وقالت هيئة الصحة اليونانية في بيان، إن المواطن البريطاني وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة.

قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية يوم السبت، إن المنظمة تعمل على تقديم المزيد من التوجيهات والإرشادات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود، وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال فصل الصيف.

وقال ديفيد هيمان رئيس المجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية إن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي. ورأس هيمان اجتماعا بشأن تفشي المرض يوم الجمعة.

ويعد جدري القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة أفريقيا. وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة.

ويقول علماء إن تفشي المرض في 11 دولة لا يتوطن فيها أمر غير معتاد. وتم تسجيل أكثر من 100 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها ومعظمها في أوروبا.

وتم اكتشاف كثير من الإصابات الحالية في عيادات الصحة الجنسية.