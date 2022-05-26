نيجيرفان بارزاني يدعو بغداد الى حل الخلافات مع أربيل ويؤكد: لا ينبغي ممارسة الضغوط

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية الى حل كافة الخلافات العالقة بين الإقليم وبغداد، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عدم ممارسة أي ضغوط على الإقليم.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج دورة جديدة للضباط من الكلية العسكرية في زاخو.

وقال رئيس الإقليم "ينبغي عدم الاعتقاد بان سلب الصلاحيات من الاقليم فعل جيد، و من هنا اطالب بغداد - اذا كانت جدية في اعتبار اقليم كوردستان وسكانه جزءا من العراق - ان تقوم وبأقرب وقت ممكن بحل الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان".

وتابع "ادعو الاطراف السياسية العراقية الى ابداء مرونة أكثر بينهم للمضي في الخروج من الانسداد السياسي الحاصل"، فيما اكد على ضرورة "انهاء كسر الارادة وعدم تقبل الآخر ".

وأضاف "ادعو الحكومة العراقية والسلطات والمؤسسات الاتحادية للنظر الى الإقليم على أنه جزء مكمل لها لاننا جميعا واحد ونجاحنا وفشلنا واحد".

واكد رئيس الإقليم ان الشعب العراقي بحاجة الى الاستقرار والتقدم والازدهار ولا يرغب بأي شكل من الأشكال بزيادة تفاقم المشاكل اكثر".

وتابع "أعتقد أن الفرصة مؤاتية والمجال متاح لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد من على طاولة الحوار".

وأشار الى ان، "حكومة الاقليم جادة في الجلوس على طاولة الحوار وحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وفق أسس الدستور العراقي".