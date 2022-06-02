سیاسة

وزارة التربية العراقية تتوصل للمتورطين في تسريب الأسئلة الامتحانية

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التربية العراق تسريب الاسئلة

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس، انها توصلت الى بعض الخيوط للمتورطين في تسريب "اسئلة الرياضيات"، من اجل تدمير العملية التربوية.

وقالت الوزارة في بيان، ان "تسريب اسئلة امتحان مادة الرياضيات لن يمر بسهولة، وان من قام بهذا الفعل المشين خاب فألهُ وسيحاسب أمام الشعب قريبا".

وأضافت، ان "هناك تحقيقات عاجلة منذ ساعات الفجر الأولى داخل وزارة التربية بمشاركة جهات أمنية تعمل على التحقيق في هذا العمل الخطير، كاشفة عن التوصل الى خيوط بعض المتورطين الذين تعمدوا على تسريب الاسئلة لغايات رخيصة ودنيئة".

واضافت الوزارة أنها "ستقوم بعرض الفاعل امام القضاء لينال جزاءه العادل بأشد العقوبات التي يستحقها جراء فعله الآثم، لافتة الى انها ستبقى حريصة دوماً على مجهود الطلبة الدراسي".

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