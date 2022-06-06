ريبر أحمد: انسداد العملية السياسية ليس بسبب "منصب الرئاسة" واتفاق البيت الشيعي هو الحل

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد، اليوم الاثنين، ان الانسداد الحاصل في العملية السياسية في العراق، ليس سببه عدم اختيار مرشح لمنصب الرئاسة العراقية.

وأضاف احمد ان الحل يكمن في اتفاق البيت الشيعي نفسه، ودون ذلك لن تعود العملية السياسية الى المضي قدما.

وقال احمد ان "العملية السياسية في العراق تعاني من حالة انسداد وهذا أمر واضح، وهناك تفاهمات في كثير من الملفات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلا أن موضوع منصب رئاسة العراق لم يتم طرحه على طاولة الحوار حتى الآن".

واكد أحمد تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحقه في الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، مؤكدا في الوقت نفسه ان منصب الرئاسة ليس هو سبب الانسداد السياسي الحاصل في العملية السياسية.

وقال ريبر احمد ان اتفاق البيت الشيعي نفسه هو السبيل الوحيد لحلحلة الأمور وتفكيك العراقيل امام العملية السياسية في العراق.