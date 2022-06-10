وزير الكهرباء العراقي يدعو للتنسيق مع إقليم كوردستان لتعزيز إمداد الطاقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الكهرباء العراقي عادل كريم اليوم الجمعة الحكومة الاتحادية إلى التنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان للاستفادة من موارده الغازية في تعزيز إمدادات الطاقة في عموم البلاد.

وأدلى كريم بهذا التصريحات، متحدثاً لكوردستان 24، على هامش معرض ومؤتمر الطاقة السابع في بغداد، وقال إن العراق بحاجة إلى استثمارات كبيرة في قطاع الغاز.

ويبلغ احتياطي إقليم كوردستان من الغاز الطبيعي 5.6 تريليونات قدم مكعب، وهي كمية تجعل من الإقليم منطقة بارزة على مستوى العالم من حيث احتياطي الغاز.

وقال كريم إن العراق لا يمكنه تلبية احتياجاته المحلية من الطاقة في الوقت الراهن.

وأضاف "إذا أنتج إقليم كوردستان الغاز فيمكننا شراءه منه، لأننا بحاجة إلى المزيد من الغاز في السنوات المقبلة، مقارنة بالحاجة الحالية".

وتحتاج المنظومة العراقية بالمجمل إلى 35 ألف ميغاواط صيفاً. وتنتج الشبكة الوطنية في الوقت الراهن أقل من 20 ألف ميغاواط.

وأشار كريم إلى وجود تعاون مع إقليم كوردستان وكبريات الشركات التي تعمل في مجال الطاقة.

ولا تزال الحكومة تعتمد على واردات الطاقة من إيران. ويقول عراقيون إن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطوير شبكة الكهرباء رغم مرور 19 عاماً على سقوط النظام السابق.

وكان رئيس مجموعة (ماس) القابضة أحمد إسماعيل قال في وقت سابق لكوردستان 24 على هامش المعرض نفسه إن إقليم كوردستان بوسعه تلبية احتياجات بغداد من الطاقة الكهربائية، نظراً لما يتمتع به من إمكانات هائلة بالغاز.

وتعاني المنظومة الكهربائية الرئيسية في العراق من انقطاع لمدة ساعات طويلة كل يوم على مدار العام، بيد أن النقص يزداد سوءاً خلال أشهر الصيف الحارة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة.